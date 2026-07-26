غیر قانونی ریفلنگ پر گرفتاری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں پولیس نے سول ڈیفنس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے گیس سلنڈرز کی غیر قانونی ریفلنگ کرنیوالے دکاندار کو گرفتار کر لیا جو خطرہ بن سکتا تھا۔ مقدمہ درج کرلیا گیا۔
تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں پولیس نے سول ڈیفنس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے گیس سلنڈرز کی غیر قانونی ریفلنگ کرنیوالے دکاندار کو گرفتار کر لیا جو خطرہ بن سکتا تھا۔ مقدمہ درج کرلیا گیا۔
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