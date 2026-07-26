مسافرجیب تراشوں کا شکار بن گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں حمزہ نامی شہری رکشے میں سفر کر رہا تھا کہ نامعلوم جیب تراشوں نے اسکی جیب میں سے نقدی اور موبائل فون چوری کر لیا اور فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں حمزہ نامی شہری رکشے میں سفر کر رہا تھا کہ نامعلوم جیب تراشوں نے اسکی جیب میں سے نقدی اور موبائل فون چوری کر لیا اور فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
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