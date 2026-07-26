گالی دینے سے روکنے پر شہری کو اینٹوں کے وار سے لہو لہان کر دیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گالی دینے سے منع کرنے پر شہری کو اینٹوں کے وار کر کے لہو لہان کر دیا گیا۔
تھانہ بٹالہ کالونی میں مقدمہ کا اندراج کرواتے شہباز نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ اسکے بیٹے نے ملزم کو گالیاں دینے سے منع کیا تو اس نے اینٹوں کے وار کرکے اسے زخمی کر دیا۔ اس دوران اسکے چہرے کی ہڈی بھی توڑ دی گئی۔ پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔
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