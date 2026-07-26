صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

3منشیات فروش چار کلو چرس سمیت پکڑے گئے

  • فیصل آباد
3منشیات فروش چار کلو چرس سمیت پکڑے گئے

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ سٹی ، تھانہ محمد والا اور تھانہ لنگرانہ پولیس نے مختلف علاقوں سے تین منشیات فروشوں کو گرفتار کرلیا۔

ملزموں سے 2.5 کلو چرس اور 1.4 کلو ہیروئن برآمد ہوئی ۔ گرفتار منشیات فروشوں کیخلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے ۔ اس حوالے سے ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف کا کہنا ہے کہ اپنی نسلوں کو منشیات کی لعنت سے بچانے کیلئے ضلع بھر میں سپیشل مہم کے تحت منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ منشیات مقدمات کی معیاری تفتیش کو یقینی بناتے ہوئے ملزموں کو سزائیں بھی دلوائی جا رہی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیراعلیٰ ہاؤس میں رین ایمرجنسی ڈیسک قائم

کراچی میں 4ڈسپنسریز کو سیکنڈری کیئر اسپتال بنارہے ،وفاقی وزیر صحت

عرب ممالک کوابراہم اکارڈ میں پھنسانے کی کوششیں تشویشناک، تنظیم اسلامی

بجلی بلوں میں سیلزٹیکس وصولی کے خلاف درخواستیں مسترد

جامعہ اردو کے وفد کی صوبائی وزیر جام اکرام اللہ دھاریجو سے ملاقات

ایف بی ایریا میں ڈاکٹر کی مبینہ غفلت، مریض جاں بحق

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امیر بھی اور عظیم بھی
مجیب الرحمٰن شامی
رؤف کلاسرا
نئی نسل بنام پرانی نسل
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جین زی کا دور
رشید صافی
کنور دلشاد
آزاد کشمیر، انتخابات اور تاریخ
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
جنک فوڈ اور لوچڑے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ کا بدلتا منظر نامہ اور قومی سلامتی کے تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل