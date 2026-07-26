3منشیات فروش چار کلو چرس سمیت پکڑے گئے
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ سٹی ، تھانہ محمد والا اور تھانہ لنگرانہ پولیس نے مختلف علاقوں سے تین منشیات فروشوں کو گرفتار کرلیا۔
ملزموں سے 2.5 کلو چرس اور 1.4 کلو ہیروئن برآمد ہوئی ۔ گرفتار منشیات فروشوں کیخلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے ۔ اس حوالے سے ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف کا کہنا ہے کہ اپنی نسلوں کو منشیات کی لعنت سے بچانے کیلئے ضلع بھر میں سپیشل مہم کے تحت منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ منشیات مقدمات کی معیاری تفتیش کو یقینی بناتے ہوئے ملزموں کو سزائیں بھی دلوائی جا رہی ہیں۔
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