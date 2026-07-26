ڈی سی کا بارش میں شہر ، واساڈسپوزل ورکس ، کیمپس کا دورہ
نکاسی آب کاجائزہ ، مون سون پر عملہ ،مشینری کو متحرک رکھا جائے :عائشہ رضوان
چنیوٹ،چناب نگر(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار) ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان کا بارش کے دوران شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، نکاسی آب انتظامات کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے ایم ڈی واسا ایم رفیع کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں، ڈسپوزل ورکس اور واسا کے مون سون کیمپس کا دورہ کیا اور بارشی پانی کی نکاسی کے لیے جاری آپریشن، مشینری، عملے کی کارکردگی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسروں کو ہدایت کی کہ شہریوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچانے کے لیے مون سون کے دوران تمام مشینری اور عملہ مکمل طور پر متحرک رکھا جائے ۔
جہاں بھی بارش کا پانی جمع ہو، وہاں فوری طور پر نکاسی کو یقینی بنایا جائے جبکہ نکاسی آب کے عمل کی مسلسل مانیٹرنگ بھی جاری رکھی جائے ۔اس موقع پر ایم ڈی واسا نے ڈپٹی کمشنر کو بارشی پانی کی نکاسی کے لیے کیے گئے اقدامات، مشینری دستیابی، ڈسپوزل سٹیشنز اور مختلف ٹیموں کی کارکردگی پربریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ واسا، ضلعی انتظامیہ اور دیگر متعلقہ ادارے باہمی رابطے کے ساتھ فیلڈ میں موجود رہیں اور شہریوں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کریں۔ ڈپٹی کمشنر نے ممکنہ سیلابی صورتحال پرفلڈ ریلیف کیمپ چناب نگر کا بھی دورہ کیا تاکہ بارش کے باعث معمولاتِ زندگی کم سے کم متاثر ہوں۔ انہوں نے کہا بروقت نکاسی آب کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔
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