ون ویلنگ ،3افراد گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ منصور آباد کے علاقے کینال روڈ پر پولیس نے کارروائیوں کے دوران 3 افراد کو گرفتار کرلیا۔ جو ون ویلنگ کرتے ہوئے ٹریفک کیلئے خطرے کی علامت بنے ہوئے تھے ۔ مقدمات درج کر لئے گئے۔
تھانہ منصور آباد کے علاقے کینال روڈ پر پولیس نے کارروائیوں کے دوران 3 افراد کو گرفتار کرلیا۔ جو ون ویلنگ کرتے ہوئے ٹریفک کیلئے خطرے کی علامت بنے ہوئے تھے ۔ مقدمات درج کر لئے گئے۔
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