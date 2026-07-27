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خاتون کو بچوں سمیت تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا

  • فیصل آباد
خاتون کو بچوں سمیت تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خاتون کو اسکے بچوں سمیت قابو کرکے تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ نشاط آباد میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے فضیلت بی بی نامی خاتون نے۔۔۔

 پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے بچوں کے ہمراہ موجود تھی کہ اس دوران ملزمان نے سابقہ رنجش کی بناء پر انہیں قابو کر لیا اور ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کر دیا گیا۔ جبکہ اس دوران سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ تاہم پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

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