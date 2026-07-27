صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

احمد پور سیال میں موٹر سائیکلوں میں تصادم،2نوجوان زخمی

  • فیصل آباد
احمد پور سیال میں موٹر سائیکلوں میں تصادم،2نوجوان زخمی

جھنگ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)احمد پور سیال کے علاقے بستی سیال کوٹ والی پل، نزد محمود کوٹ جھنگ روڈ پر دو تیز رفتار موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں، جس کے نتیجے میں دو نوجوان زخمی ہوگئے۔

حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کنٹرول روم نے قریبی ایمبولینس کو فوری طور پر جائے وقوعہ پر روانہ کیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے بروقت پہنچ کر دونوں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔بعد ازاں زخمیوں کو مزید علاج کے لیے رانا جمیل میموریل ہسپتال، گڑھ موڑ احمد پور سیال منتقل کر دیا گیا، جہاں انہیں طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ریسکیو 1122 نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ تیز رفتاری اور لاپرواہی سے گریز کریں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

نئے ریونیو جنریٹنگ منصوبوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ

ڈپٹی کمشنر کانکاسی آب اور شہری سہولیات کا تفصیلی جائزہ

ڈی ایچ کیو ہسپتال کو با ضا بطہ طور پر ٹیچنگ ہسپتال کا درجہ دے دیا ، بریفنگ

ڈی پی او سرگودھا کی کھلی کچہری ،مسائل اور شکایات تفصیل سے سنیں

ڈپٹی کمشنرکا سول لائن میں زیر تکمیل اربن بیو ٹیفکیشن پروجیکٹ کا دورہ

مون سون‘ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جنوبی ایشیا کا نوجوان بیدار ہو رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نوجوان، بیداری اور خوف
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
برآمدات، کریڈٹ ریٹنگ اور پالیسی ریٹ کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گالی سے پیدا ہونے والی تحریک
سعود عثمانی
جاوید حفیظ
ایک قوم دو قانون
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
امیر العظیم کی رحلت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر