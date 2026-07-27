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سابقہ رنجش ، شہری کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا

  • فیصل آباد
سابقہ رنجش ، شہری کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بنا پر شہری کو قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔

تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے فاروق ٹاؤن میں محبوب نامی شہری نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ ملزمان نے مبینہ طور پر سابقہ رنجش کی بناء پر اسے قابو کر لیا اور ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کر دیا گیا۔ اور اس دوران سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

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