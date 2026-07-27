ٹوبہ :سمال انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کیلئے مشاورتی اجلاس
سرمایہ کاری کے مواقع، صنعتی ترقی اور تاجروں کو درپیش مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )چیمبر آف کامرس ٹوبہ کے زیر اہتمام ضلع میں سمال انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کے حوالے سے ایک اہم مشاورتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں سمال انڈسٹریز کارپوریشن، تاجروں، صنعتکاروں اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے نمائندوں نے شرکت کی۔اجلاس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر سمال انڈسٹریز کارپوریشن محمد علی نے لاہور سے آنے والی ٹیم کے ہمراہ ایگری کلچر، ایگری انڈسٹری، ٹیکسٹائل یونٹس، پاور لومز، ماربل انڈسٹری، شوز میکرز، پولٹری سیکٹر اور دیگر صنعتی و تجارتی شعبوں کے نمائندگان سے ملاقات کی۔ اس دوران سمال انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام، سرمایہ کاری کے مواقع، صنعتی ترقی اور تاجروں کو درپیش مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد علی نے کہا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں چیمبر آف کامرس کا قیام خوش آئند پیش رفت ہے ، جس کے ذریعے ضلع میں نئی صنعتوں کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موٹر وے تک آسان رسائی، زرعی پیداوار، افرادی قوت اور دیگر بنیادی سہولیات ٹوبہ ٹیک سنگھ کو صنعتی ترقی کے لیے موزوں ضلع بناتی ہیں۔اس موقع پر رکن پنجاب اسمبلی چوہدری امجد علی جاوید نے کہا کہ چیمبر آف کامرس کا قیام دو سال قبل عمل میں آیا، جبکہ گزشتہ تین برسوں کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں سمال انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے اراضی مختص کی جا چکی ہے اور ابتدائی انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ چیمبر آف کامرس کی نئی عمارت کا افتتاح بھی جلد کیا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ سمال انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام سے ضلع میں نئی صنعتوں کے قیام کی راہ ہموار ہو گی ۔
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