کھلا پٹرول بیچنے والا دکاندار گرفتار
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ گلبرگ کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے رہائشی علاقے میں کھلے عام پٹرول فروخت کرنے والے دکاندار کو گرفتار کر لیا اور مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔
تھانہ گلبرگ کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے رہائشی علاقے میں کھلے عام پٹرول فروخت کرنے والے دکاندار کو گرفتار کر لیا اور مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔
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