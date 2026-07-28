صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ:چہلم حضرت امام حسینؓ پر تاجروں کا انتظامیہ سے مکمل تعاون کا اعلان

  • فیصل آباد
کمالیہ:چہلم حضرت امام حسینؓ پر تاجروں کا انتظامیہ سے مکمل تعاون کا اعلان

کمالیہ (نمائندہ دنیا)صدر انجمن تاجران کمالیہ سید اکبر علی شاہ اور جنرل سیکرٹری شہباز احمد نے کہا ہے کہ چہلم حضرت امام حسینؓ کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سے ہونے والی ملاقات انتہائی مثبت اور مفید رہی،

جس میں امن و امان، سیکیورٹی، ٹریفک اور دیگر انتظامات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ انجمن تاجران نے ضلعی انتظامیہ اور پولیس کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے ۔چہلم حضرت امام حسینؓ کے جلوس کے مقررہ روٹ پر واقع تمام دکانیں انتظامیہ کی ہدایات کے مطابق بند رکھی جائیں گی تاکہ جلوس کے پرامن انعقاد، سیکیورٹی اور شہریوں کی سہولت کو یقینی بنایا جا سکے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیکرٹری داخلہ سے چیئرمین سی ڈی اے تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے محفوظ مسکنوں کی تباہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کبھی حکمران عوام بن کر سوچیں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سٹیٹ بینک کی مہنگائی سے لڑائی؟
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ جنگ اور صہیونی ذہنیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
عدالت میں پیشی
حافظ محمد ادریس