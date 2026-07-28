صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مکوآنہ:مریم نواز ہسپتال کی حفاظتی دیوار کئی ماہ سے منہدم، فوری تعمیر کا مطالبہ

  • فیصل آباد
مکوآنہ:مریم نواز ہسپتال کی حفاظتی دیوار کئی ماہ سے منہدم، فوری تعمیر کا مطالبہ

مکوآنہ (نمائندہ دنیا) 229 رب میں واقع مریم نواز شریف ہسپتال کی حفاظتی دیوار گزشتہ کئی ماہ سے منہدم پڑی ہے ، جس کے باعث ہسپتال کی حدود غیر محفوظ ہو چکی ہیں اور مریضوں، اہلِ علاقہ اور راہگیروں کو مشکلات کا سامنا ہے ۔

مقامی شہریوں کے مطابق حفاظتی دیوار نہ ہونے کی وجہ سے آوارہ جانور، جن میں گائیں، بھینسیں، بکریاں اور دیگر مویشی شامل ہیں، باآسانی ہسپتال کے احاطے میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں لگائے گئے قیمتی درختوں، پودوں اور سبزے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اہلِ علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ مریم نواز شریف ہسپتال 229 رب کی گری ہوئی حفاظتی دیوار کی فوری تعمیر کے احکامات جاری کیے جائیں ۔تاکہ ہسپتال کی حدود محفوظ بنائی جا سکیں اور سرکاری املاک کو مزید نقصان سے بچایا جا سکے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیکرٹری داخلہ سے چیئرمین سی ڈی اے تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے محفوظ مسکنوں کی تباہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کبھی حکمران عوام بن کر سوچیں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سٹیٹ بینک کی مہنگائی سے لڑائی؟
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ جنگ اور صہیونی ذہنیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
عدالت میں پیشی
حافظ محمد ادریس