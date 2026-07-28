کھرڑیانوالہ :آتش بازی کا سامان برآمد، ملزم گرفتار
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)آتش بازی کا سامان برآمد ہونے پر ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق تھانہ کھرڑیانوالہ کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کیا۔ اس کی حویلی کی تلاشی کے دوران بھاری مقدار میں آتش بازی کا سامان برآمد ہوا، جو کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتا تھا۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments