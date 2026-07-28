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3اشتہاری پولیس کو چکمہ دے کر فرار،پناہ دینے پر 2افرادزیرحراست

  • فیصل آباد
3اشتہاری پولیس کو چکمہ دے کر فرار،پناہ دینے پر 2افرادزیرحراست

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)تین اشتہاری ملزمان پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو گئے ۔

 تھانہ مدینہ ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں پولیس نے ڈکیتی اور قتل کے مقدمات میں مطلوب تین اشتہاری ملزموں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے ، تاہم وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ۔ پولیس نے اشتہاری ملزموں کو پناہ دینے کے الزام میں دو افراد کو گرفتار کرکے مقدمات درج کر لیے ۔

 

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