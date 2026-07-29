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سرکاری نہری کھال پر تجاوزات 7 افراد کے خلاف مقدمہ

  • فیصل آباد
سرکاری نہری کھال پر تجاوزات 7 افراد کے خلاف مقدمہ

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)نہری کھال مسمار کرکے پختہ تجاوزات قائم کرنے والے سات افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ کوتوالی کے علاقے ضلع کچہری میں حسن نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان نے اس کے زرعی رقبے کو سیراب کرنے والی سرکاری نہری کھال مسمار کرکے اس پر پختہ تجاوزات قائم کر لیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

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