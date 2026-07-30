مکان کا تنازع ، خاتون کو حبس بے جا میں رکھ کر تشدد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مکان کے تنازع پر خاتون کو حبس بے جا میں رکھ کر بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔
تھانہ نشاط آباد میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے شگفتہ بی بی نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مکان کے تنازع کی بناء پر اسے قابو کر لیا اور حبس بے جا میں رکھ کر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس دوران سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔
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