گھر سے نماز کی ادائیگی کے لئے جانے والے نوجوان کو اغوا کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھر سے نماز کی ادائیگی کے لئے جانے والے نوجوان کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا۔
تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے میں اظہر نامی شہری نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ اس کا 15 سالہ بیٹا احمد نماز کی ادائیگی کے لئے گھر سے باہر نکلا۔ جسے راستے سے ہی مبینہ طور پر ملز موں نے قابو کر لیا اور اغواء کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments