صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چہلم امام حسینؓ: جھنگ پولیس کے سکیورٹی انتظامات مکمل

  • فیصل آباد
چہلم امام حسینؓ: جھنگ پولیس کے سکیورٹی انتظامات مکمل

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)چہلم حضرت امام حسینؓ کے موقع پر ضلع جھنگ میں سکیورٹی کے جامع انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔

پولیس کے مطابق ضلع بھر میں 29 جلوس اور 48 مجالس منعقد ہونگی، جن کی حفاظت کے لیے 1500 سے زائد پولیس اہلکار اور 700 سے زائد رضاکار تعینات کیے جائیں گے ۔ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے بتایا کہ جلوسوں کو تین حصوں پر مشتمل حفاظتی حصار فراہم کیا جائے گا، جبکہ نگرانی کیلئے سی سی ٹی وی کیمروں سے مسلسل جائزہ لیا جائیگا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

حفاظتی بند، اراضی حصول میں رکاوٹوں سے منصوبہ سست رو

پیسی :مقررہ مدت میں ریکوری اہداف مکمل کرنے کی ہدایت

صحافی کالونی فیز 2کٹا ربند روڈ سے چہار باغ منتقلی کافیصلہ

پنجاب پراونشل کوآپریٹو بینک اور پے سائز لیبز کے درمیان معاہدہ

فاطمہ میموریل ہسپتال میں ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے کی تقریب

ایل ڈی اے میں مختلف افسروں کے تقرروتبادلے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اللہ بس باقی ہوس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(1)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مزاحمت اور تشدد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاکروچ جنتا پارٹی کتنی کامیاب رہی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
جین زی۔ توقعات، خدشات
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جناب بلاول بھٹو زرداری کی توجہ کے لیے!
مفتی منیب الرحمٰن