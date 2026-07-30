ڈا کوؤ ں نے ایک شخص سے ڈیڑھ لا کھ سے زائد نقدی چھین لی
گوجرہ ( نما ئندہ دُنیا) دو مسلح ڈا کوؤ ں نے ایک شخص سے ڈیڑھ لا کھ روپے سے زائد نقدی چھین لی ۔
چک نمبر 230 ر ط چوہلہ کا نثار احمد اپنے عزیزو ں کو ملنے کیلئے موٹر سا ئیکل پر جارہا تھا کہ گوجرہ کے نواحی گاؤ ں چک نمبر 158 گ ب کھکھا ں کے قریب دو مسلح مو ٹر سا ئیکل سوار ڈا کوؤ ں نے روک لیا اور اسلحہ کے زور پر اسکے قبضہ سے 1 لا کھ 65 ہزار روپے نقدی چھین لی اور فرار ہوگئے ۔
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