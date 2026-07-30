صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ:کھلے عام پٹرول کی مہنگے داموں فروخت، حادثات کا خدشہ

  • فیصل آباد
گوجرہ:کھلے عام پٹرول کی مہنگے داموں فروخت، حادثات کا خدشہ

گوجرہ (نمائندہ دنیا)مونگی ذیل کے مختلف دیہات میں کھلے عام پٹرول اور ڈیزل کی غیر قانونی فروخت کا سلسلہ جاری ہے ، جہاں مبینہ طور پر مقررہ نرخوں سے کہیں زیادہ قیمت وصول کی جا رہی ہے ۔

بعض مقامات پر پٹرول 500 روپے فی لٹر تک فروخت کیے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ۔ذرائع کے مطابق متعدد افراد نے مختلف دیہات میں ٹینک نصب کرکے کھلے عام پٹرول اور ڈیزل کی فروخت شروع کر رکھی ہے ۔ یہ بھی الزام سامنے آیا ہے کہ بعض مقامات پر ملاوٹ شدہ پٹرول فروخت کیا جا رہا ہے ، جس سے شہریوں کو مالی نقصان کیساتھ گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے ۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ جہاں یہ ایندھن فروخت کیا جا رہا ہے وہاں آگ سے بچاؤ کے لیے کوئی حفاظتی انتظامات موجود نہیں۔ دکانوں پر نہ آگ بجھانے والے آلات رکھے گئے اور نہ ہی حفاظتی اصولوں پر عمل کیا جا رہا ہے ، جس کے باعث کسی بھی وقت آتشزدگی کا بڑا حادثہ پیش آنے کا اندیشہ ہے ۔شہریوں نے الزام عائد کیا ہے کہ مقامی انتظامیہ اور سول ڈیفنس کی جانب سے اس صورتحال کا مؤثر نوٹس نہیں لیا جا رہا۔عوامی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر قانونی طور پر کھلے ایندھن کی فروخت میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کا شمسی انڈر پاس چوک میں نکاسی آب کا جائزہ

صدر گجرات چیمبر احمد حسن کی امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ سے ملاقات

ساگر روڈ، گوجرانوالہ روڈ پر سیوریج نالوں کی صفائی

کٹلری انسٹیٹیوٹ کی بحالی ،مشینری کی خریداری پر پیشرفت

اقبال اعوان کی جانب سے چنار فری ڈائلسز سنٹر بھمبر کو مشین کا عطیہ

سیالکوٹ:بارش کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل، سامان برباد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اللہ بس باقی ہوس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(1)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مزاحمت اور تشدد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاکروچ جنتا پارٹی کتنی کامیاب رہی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
جین زی۔ توقعات، خدشات
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جناب بلاول بھٹو زرداری کی توجہ کے لیے!
مفتی منیب الرحمٰن