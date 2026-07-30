جی سی یو سنڈیکیٹ کا 77واں اجلاس ، اہم فیصلوں کی منظوری
انتخابی بورڈ، اعلیٰ تعلیم و تحقیق بورڈ، تعلیمی کونسل اور الحاقی کمیٹی کی سفارشات کی توثیق
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کی سنڈیکیٹ کا 77واں اجلاس وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم کی زیر صدارت نیو کیمپس میں واقع وائس چانسلر سیکریٹریٹ کے کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں سنڈیکیٹ کے ارکان نے شرکت کی اور یونیورسٹی کے تدریسی، مالی اور انتظامی امور پر تفصیلی غور کے بعد متعدد اہم فیصلوں کی منظوری دی۔اجلاس میں مالیات و منصوبہ بندی کمیٹی کی سفارشات پر تفصیلی بحث کے بعد سالانہ بجٹ اور دیگر مالی معاملات کی منظوری دی گئی۔ اس کے علاوہ انتخابی بورڈ، اعلیٰ تعلیم و تحقیق بورڈ، تعلیمی کونسل اور الحاقی کمیٹی کی سفارشات کی بھی توثیق کی گئی۔سنڈیکیٹ نے اعلیٰ تعلیم و تحقیق بورڈ، تعلیمی کونسل اور مالیات کمیٹی کیلئے نئے ارکان کی نامزدگی کی بھی منظوری دی۔ اجلاس میں مختلف تدریسی شعبہ جات کے سربراہان کی تقرری اور پی ایچ ڈی کے طلبہ کو ڈگریاں جاری کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔مزید برآں یونیورسٹی ملازمین کے انتظامی امور، جن میں طویل غیر حاضری اور استعفوں سے متعلق معاملات شامل تھے ، پر تفصیلی غور کے بعد ضروری فیصلے کیے گئے ۔وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم نے چیئرپرسن بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اور صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا خیرمقدم کیا۔ انہوں نے اجلاس میں ارکان کی فعال شرکت اور مفید تجاویز پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ مشترکہ کوششوں سے یونیورسٹی کی تعلیمی اور انتظامی کارکردگی مزید بہتر ہوگی۔
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