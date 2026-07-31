جوا پرچی فروخت کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جوا پرچی فروخت کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ کوتوالی کے علاقے امین پور بازار میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے پرچی جوا کروانے والے ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔۔۔
جوا پرچی فروخت کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ کوتوالی کے علاقے امین پور بازار میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے پرچی جوا کروانے والے ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ جس کے قبضے سے نقدی، موبائلز، جواء پرچیاں اور دیگر سامان برآمد کرکے واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
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