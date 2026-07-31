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رکشے میں سواریاں بٹھانے پر جھگڑا فائرنگ کرنے والے 2ملزم گرفتار

  • فیصل آباد
رکشے میں سواریاں بٹھانے پر جھگڑا فائرنگ کرنے والے 2ملزم گرفتار

مکوآنہ(نمائندہ دنیا) رکشے میں سواریاں بٹھانے پر ہونے والی تلخ کلامی قاتلانہ حملے میں بدل گئی۔

 ملزمان سفیان اور شیراز نے شہری شاہزیب پر قتل کی نیت سے فائرنگ کر دی۔ ایس ایچ او تھانہ کھرڑیانوالہ عاطف شہزاد نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے ۔ ایس ایچ او کا کہنا ہے کہ سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔

 

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