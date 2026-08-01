شادی شدہ خاتون 2کمسن بچوں سمیت مبینہ اغوا
25 سالہ ماہ پارہ بچوں سبحان اور سفیان کے ساتھ دوائی لینے گئی تھی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)شادی شدہ خاتون کو دو کمسن بچوں سمیت مبینہ طور پر اغوا کرلیا گیا۔تھانہ صدر میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے عرفان نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ اس کی اہلیہ 25 سالہ ماہ پارہ اپنے دو کمسن بچوں 3 سالہ سبحان اور دو سالہ سفیان کہ ہمراہ گھر سے دوائی لینے کے لئے گئی تھی۔ جسے راستے سے ہی مبینہ طور پر ملزم نے اغواء کرلیا اور اپنے ساتھ نامعلوم مقام پر منتقل کردیا گیا۔ تاہم پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے۔
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