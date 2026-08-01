صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ ٹیک سنگھ :پارک کی اراضی پر مبینہ قبضے کی کوشش

  • فیصل آباد
ٹوبہ ٹیک سنگھ :پارک کی اراضی پر مبینہ قبضے کی کوشش

سرکاری اراضی واگزار کرا ئی جائے ، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر سے مطالبہ

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )جناح آبادی ہڈا روڈی میں میونسپل کمیٹی کی ملکیتی اور پارک کے لیے مختص سرکاری اراضی پر مبینہ قبضے کی کوششوں پر علاقہ مکینوں نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ضلعی انتظامیہ سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس سے قبل بھی اس اراضی کے ایک بڑے حصے پر قبضہ ہو چکا ہے جبکہ باقی ماندہ زمین بھی خطرے سے دوچار ہے۔علاقہ مکینوں نے کہا کہ مذکورہ اراضی بچوں اور شہریوں کے لیے پارک کی غرض سے مختص کی گئی تھی، لہٰذا اسے محفوظ بنایا جائے اور جلد از جلد وہاں پارک تعمیر کیا جائے ۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی اور دیگر متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ سرکاری اراضی واگزار کرا کے قبضے کی ہر کوشش ناکام بنائی جائے اور ذمہ دار عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں، آئی جی

طالب علم کا اعزاز

پی این آر اے اور آئی اے ای اے کے اشتراک سے تربیتی کورس

بارشیں، راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کا ہائی الرٹ، چھٹیاں منسوخ

منشیات مقدمہ کے ملزم شہزاد کو بری کرنے کا حکم

اسلام آباد، 28اشتہاریوں سمیت 39جرائم پیشہ افراد گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسلم لبرلزم…مصطفی اکیول کا جواب
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(2)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
وفاق کے اتحادی کشمیر میں آمنے سامنے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
جین زی خاموش رہنے والی نہیں
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
قسطوں میں موت کیوں؟
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امامِ اہلسنّت کا مثالی کارنامہ
مفتی منیب الرحمٰن