صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نئے صوبوں سے زیادہ نظام کی تبدیلی ضروری:شہباز احمد گجر ایڈووکیٹ

  • فیصل آباد
نئے صوبوں سے زیادہ نظام کی تبدیلی ضروری:شہباز احمد گجر ایڈووکیٹ

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )جمعیت علمائے اسلام کے مرکزی مجلس شوریٰ کے رکن شہباز احمد گجر ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ۔۔۔

 انتظامی بنیادوں پر نئے صوبوں کا قیام خوش آئند اقدام ہو سکتا ہے ، تاہم محض نئے صوبے بنانے سے عوامی مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک موجودہ نظام میں بنیادی اصلاحات نہیں کی جاتیں۔انہوں نے کہا کہ عدالتی، ریونیو، پولیس، تعلیمی اور معاشی نظام سمیت دیگر ادارے نوآبادیاتی دور کی باقیات ہیں، جن میں تبدیلی ناگزیر ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ جمعیت علمائے اسلام ایسا نظام چاہتی ہے جس میں عوام کی حقیقی رائے کے مطابق حکمران منتخب ہوں اور سرمایہ دارانہ نظام کی جگہ اسلامی معاشی نظام نافذ کیا جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

واسا کی مبینہ غفلت، بارشی پانی جگہ جگہ کھڑا

کمشنر کا مختلف علاقوں کا دورہ ،نکاسی آب آپریشن کا جائزہ

داؤد خیل سیوریج سسٹم کو مکمل فعال بنانے کے سلسلہ میں جائزہ اجلاس

صفائی اور نکاسی آب میں غفلت پر عملہ کی سرزنش

ڈپٹی کمشنر کا میانوالی شہر کا دورہ،جشنِ آزادی کی تقریبات کے سلسلہ میں میوزیکل نائٹ کے انتظامات کا جائزہ

ڈسٹرکٹ پراسیکیوشن ڈیپارٹمنٹ سرگودھا میں منفرد تقریب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسلم لبرلزم…مصطفی اکیول کا جواب
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(2)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
وفاق کے اتحادی کشمیر میں آمنے سامنے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
جین زی خاموش رہنے والی نہیں
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
قسطوں میں موت کیوں؟
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امامِ اہلسنّت کا مثالی کارنامہ
مفتی منیب الرحمٰن