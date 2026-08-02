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پولیس ملازمین ،روحانی شخصیات ظاہر کرکے نقدی،موبائل،مزدا ڈالہ ہتھیالیا

  • فیصل آباد
پولیس ملازمین ،روحانی شخصیات ظاہر کرکے نقدی،موبائل،مزدا ڈالہ ہتھیالیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خود کو پولیس ملازمین ظاہر کرتے ہوئے نوسر بازوں نے شہری کو لوٹ لیا۔

تھانہ روشن والا کے علاقے میں عمر حیات کو نوسر بازوں نے روک لیا اور خود کو پولیس ملازمین ظاہر کرتے ہوئے نقدی اور موبائل ہتھیالیا اور قریبی تھانے پہنچنے کا بول کر موقع سے فرار ہو گئے ۔ تھانہ ساہیانوالہ کے علاقے میں شعیب نے پولیس کو بتایا کہ نوسر بازوں نے اسکے ڈرائیور کو روک لیا اور خود کو روحانی شخصیات ظاہر کرتے ہوئے باتوں میں الجھا کر اس سے مزدا ڈالہ سامان سمیت ہتھیالیا اور موقع سے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے مقدمات درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ۔

 

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