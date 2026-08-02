بیٹوں کے درمیان جھگڑا،فائرنگ گولی باپ کو جالگی،شدیدزخمی
گوجرہ(نما ئندہ دُنیا)معمولی جھگڑے پر فائرنگ سے بیٹے کی گو لی باپ کو جا لگی۔ چک نمبر 98 ج ب کو ہلی میں انور کے بیٹو ں بلا ل وغیرہ کا کسی سا تھ جھگڑا ہورہا تھا کہ۔۔۔
انور کے بیٹو ں نے فائر کیا جو انور کو جا لگاجس سے وہ شدید زخمی ہو گیا جسے فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتا ل گوجرہ منتقل کردیا گیا جہا ں طبی امداد کی فراہمی جاری ہے ۔ اطلا ع پر صدر پو لیس گوجرہ موقع پر پہنچ گئی اورمختلف پہلوؤ ں سے تفتیش کا آ غاز کردیا۔
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