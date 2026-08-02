صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چار سا لہ بچہ گھر کے قریب کھا ل میں گر کر جا ں بحق

  • فیصل آباد
چار سا لہ بچہ گھر کے قریب کھا ل میں گر کر جا ں بحق

چک نمبر 368 ج ب کے غلا م باہو کا بیٹا زین کھیل کے دوران کھا ل میں جا گر ا

گوجرہ ( نما ئندہ دُنیا)چار سا لہ بچہ گھر کے قریب کھا ل میں گر کر جا ں بحق ہو گیا ۔ معلو م ہوا ہے کہ ہے چک نمبر 368 ج ب کے غلا م باہو کا چار سا لہ بچہ زین گھر کے قریب کھیل رہا تھا کہ سرکاری کھا ل میں گر گیا۔ اطلا ع ملنے پر ریسکیو 1122 کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور بچے کو کھا ل سے نکا ل لیا اور تحصیل ہیڈکواٹرز ہسپتا ل گوجرہ منتقل کیا جہا ں وہ جا نبر نہ ہو سکا صدر پولیس گوجرہ نے لاش تحویل میں لے کر ضروری کا رروائی کے بعد ورثا کے حوا لے کردی معصو م بچے کی لاش گا ؤ ں پہنچنے پر کہرا م مچ گیا جس سے ہر آ نکھ آ شکبار ہو گئی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گندگی ،خراب سیوریج سسٹم : شہری مختلف امراض کا شکارہونے لگے

5 ڈسپنسریاں فعال اسپتالوں میں تبدیل کرنے کے منصوبے کا آغاز

خواجہ اجمیر نگری تا منگھوپیر ڈوئل کیرج وے کا افتتاح

سول اسپتال ، جدیدپیڈیاٹرک لیپروسکوپک ٹاور کا افتتاح

گورنر ہاؤس میں جشنِ آزادی کی 14 روزہ تقریبات کا آغاز

گرین کراچی شجرکاری مہم ماحولیاتی بہتری کی ضامن، منعم ظفر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
محسن نقوی ’’زندہ باد‘‘
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل مفہوم سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نیا انقلاب پھر آن پہنچا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ازکارِ رفتہ انتظامی ڈھانچے سے نجات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائبر کرائمز اور انسانی سمگلنگ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ بحران اور بڑھتی ہوئی تقسیم
محمد عبداللہ حمید گل