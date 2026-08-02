200کلو بیمار بھینس کا گوشت تلف، رکشہ ڈرائیور سپلائر گرفتار
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)فوڈ اتھارٹی کی لاہور روڈ پر کارروائی،ترجمان ڈسٹرکٹ فوڈ اتھارٹی نے بتایا کہ 200کلو بیماربھینس کا گوشت تلف کرکے جعلسازی پر مقدمہ درج کرلیاگیااور۔۔۔
گوشت کی ترسیل میں ملوث رکشے اور سپلائر اسدکوپولیس کے حوالے کردیا گیا۔ موقع پر سینئر ویٹرنری سپیشلسٹ نے بھینس کا معائنہ کیا جوذبح سے قبل مختلف امراض کا شکار پائی گئی جسکے گوشت کو غیر قانونی طور پر فروخت کیا جانا تھا۔
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