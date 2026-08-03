ریڑھیاں کھڑی کرکے روڈ بلاک کر نے والے 3افراد گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ریڑھیاں کھڑی کرکے روڈ بلاک کرنے والے تین افراد کو گرفتار کرلیا گیا۔
تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے کہ ریڑھیاں کھڑی کر کے ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ پیدا کرنے والے تین افراد کو گرفتار کرلیا۔ جو ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ کا سبب بننے کے ساتھ شہریوں کے لئے درد سر بنے ہوئے تھے ۔ جن کے خلاف مقدمات بھی درج کر لئے گئے ہیں۔
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