صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھگڑا رکوانے کی کوشش کر نیوالے نوجوان پر چاقو سے حملہ

  • فیصل آباد
جھگڑا رکوانے کی کوشش کر نیوالے نوجوان پر چاقو سے حملہ

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے میں لڑائی جھگڑا ختم کروانے کی کوشش کرنے والے نوجوان کو ملزمان نے تیز دھار چاقو کے وار کرکے زخمی کر دیا۔

پولیس کے مطابق اجمل نامی شہری نے مقدمہ درج کرواتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ چند افراد آپس میں لڑ رہے تھے ، اس دوران اس کے بیٹے نے جھگڑا ختم کروانے کی کوشش کی۔ اس پر ملزمان نے مشتعل ہو کر اس پر تیز دھار چاقو سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ لہولہان ہوگیا۔ ملز موں نے جاتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں۔پولیس نے متاثرہ شہری کی درخواست پر مقدمہ درج کرکے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

طبی فضلے کی ناقص ری سائیکلنگ کا انکشاف

ولیکا اسپتال میں ایچ آئی وی پھیلاؤ کیس،37افسران اور ملازمین کو حتمی شوکاز نوٹس جاری

ڈاکٹر فاروق ستار کی مقتول رضا علی کے اہل خانہ سے تعزیت

گورنر سندھ کا دارالسکون کا دورہ، خصوصی بچوں کے ساتھ وقت گزارا

جماعت اسلامی خدمت اور دیانت کی علامت ،منعم ظفر

یومِ شہدائے سندھ پولیس پر سی ویو پرریس کاانعقاد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مدارس اور اُردو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حسنِ کرشمہ ساز
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
پٹرولیم‘ ایف بی آر اور گندم
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
جنریشن زی: تھوڑا سا گلہ بھی سن لو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی اساس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر