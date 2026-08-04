چودھری احسان الحق گجر مرحوم کی اہلیہ کا انتقال
گوجرہ( نما ئندہ دُنیا)سابق ایم پی اے چودھری احسان الحق گجر مرحوم کی اہلیہ ،چودھری احسن ،چودھری آصف،چودھری عاصم ،ایس ایچ اوتھانہ لنگرانہ چودھری ابتسام الحق اور حسیم الحق کی والدہ انتقال کر گئیں مرحومہ کو نماز جنازہ کے بعد سپردخاک کر دیاگیا۔
سابق ایم پی اے چودھری احسان الحق گجر مرحوم کی اہلیہ ،چودھری احسن ،چودھری آصف،چودھری عاصم ،ایس ایچ اوتھانہ لنگرانہ چودھری ابتسام الحق اور حسیم الحق کی والدہ انتقال کر گئیں مرحومہ کو نماز جنازہ کے بعد سپردخاک کر دیاگیا۔
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