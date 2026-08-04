زرعی اراضی سے پیٹر انجن، بجلی کے تار ، موٹریں اور دیگر سامان چوری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)زرعی اراضی سے پیٹر انجن، بجلی کے تار، موٹریں اور دیگر سامان چوری کر لیا گیا۔
تھانہ روشن والا کے علاقے میں مختار احمد نامی شہری نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ اس کی زرعی اراضی سے رات کی تاریکی میں ملزم پیٹر انجن، بجلی کے تار، موٹریں اور دیگر سامان چوری کر کے لے گئے ۔ تاہم پولیس نے چوری کا مقدمہ درج کرلیا ہے ۔
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