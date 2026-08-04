پیپلز پارٹی شکست دیکھ کر بائیکاٹ چاہتی ہے :بیرسٹرعمراحمد منے خان
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے رہنما بیرسٹرعمراحمد منے خان نے کہا ہے کہ آزادجموں کشمیرکے دوسرے مرحلے میں مسلم لیگ ن کی دو تہائی اکثریت سے کامیابی جمہوریت کے خلاف سازش کی پلاننگ والوں کے لیے پیغام ہے کہ۔۔۔
مسلم لیگ ن ہی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پیپلز پارٹی کو تیسرے مرحلے میں بھی بری طرح شکست نظر آرہی ہے اس لئے وہ بائیکاٹ چاہتی ہے اسے اخلاقی اقدار کے مطابق عوامی فیصلہ تسلیم کرناچا ہیے -وہ چنیوٹ بازار کے باہر اپنے ڈیرے پر سید شوکت علی شاہ اور ناصرحسین ڈار کی کامیابی کے لیے لگائے گئے کیمپ میں گفتگوکررہے تھے ۔
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