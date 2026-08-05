صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاکھوں کاجعلی چیک دینے پرمقدمہ

  • فیصل آباد
لاکھوں کاجعلی چیک دینے پرمقدمہ

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ سول لائن کے علاقے میں ناصر نامی شہری کو ملزم شاہد نے کاروباری لین دین میں لاکھوں کا بوگس چیک دیدیا جو مقررہ وقت پر ڈس آنر ہوگیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کر دی۔

تھانہ سول لائن کے علاقے میں ناصر نامی شہری کو ملزم شاہد نے کاروباری لین دین میں لاکھوں کا بوگس چیک دیدیا جو مقررہ وقت پر ڈس آنر ہوگیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کر دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کا چہلم امام حسین ؓکے موقع پر کنٹرول روم کادورہ

ڈپٹی کمشنر کا اے کیٹیگری مرکزی قدیمی جلوس کے انتظامات کاجائزہ

چہلمِ امام حسینؓ:اے سی کا روٹس کا تفصیلی دورہ، انتظامات کا جائزہ

ڈپٹی کمشنرکا مختلف ترقیاتی منصوبوں اور گرین بیلٹس کادورہ

اسسٹنٹ کمشنر پپلاں کا تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال پپلاں کا دورہ

نواز شریف کارڈیالوجی کاطبی فضلہ تلف کرنے کے انتظامات

آج کے کالمز

ایاز امیر
دونوں خاندان بات سمجھ نہیں رہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جمہوریت خود قید ہوگئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اٹھارہویں ترمیم ،خواب سے سراب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
نئے صوبوں پر پیش رفت کا جائزہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ری سیٹ پاکستان، بٹن پریس ہوچکا؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دِل اور وقت کا ضیاع
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر