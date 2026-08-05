الائیڈ ہسپتال سے چوری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ سول لائن کے علاقے میں قائم الائیڈ ہسپتال میں انصر نامی شہری دوائی لینے آیا،موٹر سائیکل کھڑی کرکے اندر داخل ہوگیا۔ اس دوران چوراسکی موٹر سائیکل لے گئے ۔ مقدمہ درج کرلیاگیا ۔
تھانہ سول لائن کے علاقے میں قائم الائیڈ ہسپتال میں انصر نامی شہری دوائی لینے آیا،موٹر سائیکل کھڑی کرکے اندر داخل ہوگیا۔ اس دوران چوراسکی موٹر سائیکل لے گئے ۔ مقدمہ درج کرلیاگیا ۔
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