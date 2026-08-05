راناعامر نعیم کایوسی 5 سے آئندہ بلدیاتی الیکشن لڑنے کااعلان
سمندری(نمائندہ دنیا )معروف سیاسی اور سماجی شخصیت رانا نعیم خاں مرحوم کے فرزندنوجوان قانون دان وسماجی رہنما راناعامر نعیم خاں نے یونین کونسل نمبر 5 سے آئندہ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا ۔
سیاسی و سماجی حلقوں کارکنوں اور معززینِ علاقہ نے انکے فیصلے کو عوامی امنگوں کا ترجمان قرار دیاہے ۔ اس موقع پررانا عامرنعیم نے کہا کہ وہ والد کے عوامی خدمت کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔
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