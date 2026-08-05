صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماہ ربیع الاول میں سیرت کانفرنسز کرائی جائینگی :علماکونسل

  • فیصل آباد
ماہ ربیع الاول میں سیرت کانفرنسز کرائی جائینگی :علماکونسل

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مرکزی علماکونسل ڈویژن فیصل آباد کا ماہانہ مشاورتی اجلاس جامعہ فرقانیہ 47منصورا ں میں ہوا ،صدارت مہمان خصوصی صوبائی سیکرٹری جنرل پنجاب مولانا اعظم فاروق نے کی ۔

 ڈویژنل سرپرست مفتی ولی اللہ ،ڈویژنل صدر مولانا عابد فاروقی ، ڈویژنل جنرل سیکرٹری مولانا کرم داد حذیفی،ضلعی صدر مولانا نعیم طلحہ، ضلعی جنرل سیکرٹری قاری ثاقب عزیز ودیگر عہدیداران و ممبر ان نے شرکت کی۔اپنی اپنی رائے کا اظہار خیال کرتے علمانے کہا کہ ماہ ربیع الاول میں اس سال بھی سیرت کانفرنسز کا انعقاد کیا جائے گا۔اگست میں تمام پروگرام استحکام پاکستان کے نام سے کئے جائینگے ۔یوم آزادی کامرکزی پروگرام چیئرمین مرکزی علما کونسل صاحبزادہ مولانا زاہد محمود قاسمی کی مشاورت واجازت سے 13اگست کو جامعہ قاسمیہ میں ہوگا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کا چہلم امام حسین ؓکے موقع پر کنٹرول روم کادورہ

ڈپٹی کمشنر کا اے کیٹیگری مرکزی قدیمی جلوس کے انتظامات کاجائزہ

چہلمِ امام حسینؓ:اے سی کا روٹس کا تفصیلی دورہ، انتظامات کا جائزہ

ڈپٹی کمشنرکا مختلف ترقیاتی منصوبوں اور گرین بیلٹس کادورہ

اسسٹنٹ کمشنر پپلاں کا تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال پپلاں کا دورہ

نواز شریف کارڈیالوجی کاطبی فضلہ تلف کرنے کے انتظامات

آج کے کالمز

ایاز امیر
دونوں خاندان بات سمجھ نہیں رہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جمہوریت خود قید ہوگئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اٹھارہویں ترمیم ،خواب سے سراب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
نئے صوبوں پر پیش رفت کا جائزہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ری سیٹ پاکستان، بٹن پریس ہوچکا؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دِل اور وقت کا ضیاع
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر