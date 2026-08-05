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رکشہ اور ٹرالی ٹریکٹر میں تصادم ،خواتین سمیت چار افرا د زخمی

  • فیصل آباد
رکشہ اور ٹرالی ٹریکٹر میں تصادم ،خواتین سمیت چار افرا د زخمی

چنیوٹ،لالیاں(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نمائندہ دنیا) رکشہ اور ٹرالی ٹریکٹر میں تصادم ،خواتین سمیت چار افرا د زخمی ہوگئے ۔

لالیاں سانگرہ روڈ نواب چوک کے قریب ایک رکشہ اور ٹریکٹر ٹرالی ٹکر اگئے جس سے آسیہ بی بی زوجہ مظہر 24 سال،فاطمہ بی بی زوجہ حیات 85 سال،زینب بی بی زوجہ مشتاق 48 سا ل اورعمران 27 سال سکنہ لالیاں زخمی ہوگئے حادثہ کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو1122اہلکار موقع پر پہنچ گئے اورزخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کردیا گیا۔

 

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