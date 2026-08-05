خاتون کو نشہ آور دوائی سنگھا کر زیورات ہتھیالئے گئے
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خاتون کو نشہ آور دوائی سنگھا کر زیورات ہتھیالئے گئے ۔
تھانہ جھنگ بازار میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے قاسم نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزموں اس کی تائی اماں کو دھوکہ دہی سے نشہ آور دوائی سنگھا دی اور نیم بھی ہوش کرنے کے بعد انکے کانوں سے زیورات اتار کرلے گئے ۔ پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کرکے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ۔
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