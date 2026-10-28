نہری پانی چوری کرنیوالے 52 افراد کے خلاف مقدمہ درج
ملزم مختلف مقامات پر مبینہ طور پر کھال توڑ کر پانی چوری کرتے پائے گئے
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ جھمرہ کے علاقے میں محکمہ انہار کی ٹیموں نے کارروائی کرتے ہوئے نہری پانی چوری کرنے کے الزام میں 52 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ محکمہ انہار کی ٹیموں نے مختلف مقامات کی جانچ پڑتال کے دوران مبینہ طور پر ملزموں کو نہری کھال توڑ کر پانی چوری کرتے ہوئے پایا۔ ملزمان مبینہ طور پر چوری شدہ پانی سے اپنی فصلوں کو سیراب کر رہے تھے ۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments