جعلی پراپرٹی دستاویزات کے ذریعے شہری سے 25 لاکھ روپے سے زائد کا فراڈ
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ نشاط آباد کے علاقے میں جعلی پراپرٹی دستاویزات کے ذریعے شہری سے 25 لاکھ روپے سے زائد کا فراڈ کر لیا گیا۔
آصف نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان نے پراپرٹی کی خرید و فروخت کے دوران اسے جعلی دستاویزات فراہم کیں اور بیعانے کی مد میں حاصل کی گئی 25 لاکھ روپے سے زائد رقم ہڑپ کر لی۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
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