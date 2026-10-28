غیر اخلاقی حرکات ،خواتین سمیت 4 افراد گرفتار
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ ایئرپورٹ کے علاقے چھوٹا بائی پاس کے قریب پولیس نے مبینہ غیر اخلاقی حرکات میں ملوث خواتین سمیت چار افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔
تھانہ ایئرپورٹ کے علاقے چھوٹا بائی پاس کے قریب پولیس نے مبینہ غیر اخلاقی حرکات میں ملوث خواتین سمیت چار افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔
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