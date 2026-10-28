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اشتہاری کو پناہ، ساتھی پکڑاگیا

  • فیصل آباد
اشتہاری کو پناہ، ساتھی پکڑاگیا

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ صدر جڑانوالہ کے علاقے میں پولیس اشتہاری ملزم کی گرفتاری کیلئے پہنچی تو وہ فرار ہو گیا، پولیس نے اسے پناہ دینے کے الزام میں اس کے ساتھی کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کر لیا۔

تھانہ صدر جڑانوالہ کے علاقے میں پولیس اشتہاری ملزم کی گرفتاری کیلئے پہنچی تو وہ فرار ہو گیا، پولیس نے اسے پناہ دینے کے الزام میں اس کے ساتھی کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کر لیا۔

 

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