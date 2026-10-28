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ون ویلنگ کرنے والازیر حراست

  • فیصل آباد
ون ویلنگ کرنے والازیر حراست

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ نشاط آباد کے علاقے میں پولیس نے موٹر سائیکل پر ون ویلنگ کرنے والے کوحراست میں لے لیا جو دیگر ٹریفک کے لیے خطرہ بنا ہوا تھا ، پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

 تھانہ نشاط آباد کے علاقے میں پولیس نے موٹر سائیکل پر ون ویلنگ کرنے والے کوحراست میں لے لیا جو دیگر ٹریفک کے لیے خطرہ بنا ہوا تھا ، پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

 

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