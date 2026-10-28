گھر میں گھس کر خاتون پر تشدد، ملزم کے خلاف مقدمہ
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ صدر جڑانوالہ کے علاقے میں ملزم نے شہری کی غیر موجودگی میں گھر میں داخل ہو کر اس کی بیٹی کو تشدد کا نشانہ بنا دیا۔
فلک شیر نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم افضال گھر میں داخل ہوا اور اس کی بیٹی کو قابو کرکے تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے وہ زخمی ہو گئی۔ ملزم نے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔
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