ملزم کی نشاندہی پر اسلحہ برآ مد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ بلوچنی کے علاقے میں پولیس نے اقدام قتل کے مقدمے میں گرفتار ملزم سے دوران تفتیش انکشاف پر اس کے بتائے ہوئے ایڈریس سے اسلحہ برآمد کر لیا۔ جو واردات میں استعمال کیا گیا تھا۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ۔
تھانہ بلوچنی کے علاقے میں پولیس نے اقدام قتل کے مقدمے میں گرفتار ملزم سے دوران تفتیش انکشاف پر اس کے بتائے ہوئے ایڈریس سے اسلحہ برآمد کر لیا۔ جو واردات میں استعمال کیا گیا تھا۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ۔
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