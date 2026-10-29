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ڈائریکٹر لائیوسٹاک کا تحصیل 18 ہزاری کے ویٹرنری ہسپتال کا دورہ

  • فیصل آباد
ڈائریکٹر لائیوسٹاک کا تحصیل 18 ہزاری کے ویٹرنری ہسپتال کا دورہ

ڈائریکٹر لائیوسٹاک کا تحصیل 18 ہزاری کے ویٹرنری ہسپتال کا دورہادویات اور ویکسین کے سٹاک، الٹراسونوگرافی کی سہولیات کا تفصیل جائزہ لیا

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈائریکٹر لائیوسٹاک سرگودھا و فیصل آباد ڈویژنز ڈاکٹر ساجد اقبال نے ضلع جھنگ کی تحصیل 18 ہزاری میں سول ویٹرنری ہسپتال، ڈپٹی ڈائریکٹر لائیوسٹاک آفس اور سہولت مرکز کا دورہ کیا۔انہوں نے ہسپتال کے ریکارڈ، ادویات اور ویکسین کے سٹاک، الٹراسونوگرافی کی سہولیات اور مویشی پال حضرات کو فراہم کی جانے والی ویٹرنری خدمات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے فیلڈ میں موجود مویشی پال حضرات سے ٹیلی فونک رابطے کے ذریعے محکمانہ خدمات کے معیار کے حوالے سے فیڈبیک بھی لیا۔ڈاکٹر ساجد اقبال نے متعلقہ افسران و عملے کو ہدایت کی کہ ریکارڈ کی درستگی، ادویات و ویکسین کی مناسب دیکھ بھال، الٹراسونوگرافی کی سہولیات میں بہتری اور مویشی پال حضرات کو بروقت معیاری ویٹرنری خدمات کی فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ ہسپتال کی مجموعی کارکردگی اور عوامی سہولیات کے معیار کو مزید بہتر بنایا جا سکے ۔

 

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